Rusia ridică ziduri din containere în jurul rafinăriilor, pentru a le proteja de atacurile cu drone

La rafinăriile rusești a început amplasarea containerelor pe mai multe niveluri, pentru a forma ziduri de protecție în jurul infrastructurii petroliere. Potrivit Militarnyi, noile structuri au fost semnalate de Dnipro Osint, un proiect care analizează informații și imagini disponibile din surse deschise pentru a documenta evoluții legate de războiul din Ucraina.

Zidurile improvizate ar putea proteja parțial rezervoarele și instalațiile de procesare atât de dronele care zboară la altitudine joasă, cât și de fragmentele proiectate în urma exploziilor. În schimb, partea instalațiilor care depășește înălțimea zidurilor rămâne expusă atacurilor aeriene.

Zidurile ar putea limita și răspândirea incendiilor

Barierele din containere ar putea avea și rolul de a împiedica răspândirea produselor petroliere vărsate și a flăcărilor către instalațiile aflate în apropiere, consideră analiștii militari.

Eficiența lor în această privință depinde însă de modul în care sunt construite. Containerele maritime nu formează prin ele însele o barieră etanșă, capabilă să rețină combustibilul sau alte produse petroliere.

Rafinăriile rusești folosesc și alte soluții pentru protejarea infrastructurii. În jurul unor obiective au fost montate plase antidronă, întinse deasupra sau în jurul echipamentelor pentru a împiedica dronele să le lovească direct, precum și cadre metalice menite să reducă efectele unui eventual impact.

Infrastructura petrolieră rusă, vizată în mod repetat de dronele ucrainene

Rusia își consolidează astfel protecția rafinăriilor și a depozitelor petroliere, vizate în mod repetat de dronele ucrainene.

La începutul lunii septembrie, dronele ucrainene au lovit rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din Rusia, provocând un incendiu și avarii la echipamentele de procesare. Rafinăria Saratov a fost, la rândul său, atacată de două ori în numai câteva zile, pe 8 septembrie și în noaptea de 10 spre 11 septembrie.

Tot la începutul lunii, depozitele petroliere din Soci au fost lovite de drone, în ciuda structurilor speciale și a plaselor antidronă montate pentru protecție. Imaginile din satelit au arătat că mai multe rezervoare de combustibil au fost distruse sau avariate.