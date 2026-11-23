Serviciile occidentale, inclusiv BND-ul german şi forţele armate, au făcut schimb de informaţii care arată că satelitul, numit Sputnik-S, a fost asamblat cu câţiva ani în urmă şi se află în regiunea Moscovei, notează news.ro.

Oficialii americani au susţinut că Rusia dezvoltă de ani de zile o armă nucleară capabilă să distrugă reţele întregi de sateliţi, precum vastul sistem de internet Starlink al SpaceX, pe care trupele ucrainene îl utilizează.

În 2024, Rusia a negat afirmaţiile oficialilor americani potrivit cărora Moscova ar dezvolta o armă capabilă să distrugă sateliţii inamici prin declanşarea unei explozii nucleare în spaţiu.

Ambasada Rusiei în Germania, BND-ul german şi sediul NATO din Bruxelles nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de comentarii pe marginea acestor dezvăluiri făcute de presa germană.

Luni, şeful NATO, Mark Rutte, întrebat despre informaţiile din presă conform cărora Rusia se pregăteşte să lanseze în spaţiu un satelit dotat cu arme nucleare, a declarat că alianţa îşi evaluează în permanenţă situaţia în materie de descurajare şi apărare.

„Vă pot asigura că ne vom asigura întotdeauna că apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO. Şi asta include asigurarea securităţii noastre în ceea ce priveşte elementul spaţial”, a declarat Rutte reporterilor în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz.

Rutte a afirmat că NATO dispune de o varietate de opţiuni de răspuns, chiar dacă publicul larg nu le vede întotdeauna, adăugând: „Observăm situaţii în Polonia şi Estonia etc. Când vine vorba de domeniul militar, vom evalua întotdeauna capacităţile noastre de descurajare şi apărare şi vom face actualizări acolo unde este necesar”.

La rândul său, vorbind alături de Mark Rutte, la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz a calificat drept „şocante” informaţiile conform cărora Rusia se pregăteşte să lanseze în spaţiu un satelit cu capacitate nucleară. „Acestea dezvăluie nivelul de escaladare pe care Rusia este, în mod evident, pregătită să îl urmeze”, a adăugat Merz, a cărui cancelarie coordonează agenţia de informaţii externe BND.

Merz a solicitat Rusiei să înceteze ceea ce el a numit „provocări periculoase”, după ce rachete ruseşti au pătruns pe teritoriul Poloniei, stat membru al NATO. „Niciun stat membru al NATO nu are vreun interes în escaladarea tensiunilor în regiunea Mării Baltice”, a adăugat el.

Potrivit AFP, un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat anterior că aceste informaţii sunt luate „foarte în serios”, deşi nici el nu le-a confirmat şi a avertizat în privinţa provocării unei „nervozităţi excesive cu privire la pericole ipotetice”.

Posturile publice de televiziune WDR şi NDR, alături de cotidianul „Süddeutsche Zeitung”, au relatat că Rusia intenţionează să lanseze, în următoarele săptămâni, un satelit denumit „Sputnik-S”, echipat cu o ogivă nucleară. Surse anonime citate de aceste instituţii media au afirmat că rapoartele serviciilor de informaţii privind aceste planuri au fost recent transmise mai multor ţări membre NATO şi că guvernul german a fost informat cu privire la această chestiune.

Potrivit surselor, satelitul a fost depozitat în regiunea Moscovei şi ar putea fi utilizat pentru a perturba sau distruge sateliţi importanţi de comunicaţii şi observaţie care orbitează în jurul Pământului.

BND a refuzat să comenteze atunci când a fost întrebat de AFP, în timp ce comandamentul spaţial al armatei germane a făcut referire la declaraţiile generale ale ministrului apărării, Boris Pistorius, potrivit cărora ameninţările din spaţiul cosmic sunt luate în serios.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu a văzut ultimele ştiri pe această temă, dar că articolele frecvente care citează surse anonime „nu merită să fie luate în serios”.

Josef Aschbacher, şeful Agenţiei Spaţiale Europene, a descris prezenţa armelor nucleare în spaţiu drept „cel mai cumplit scenariu de coşmar” într-un comentariu acordat ziarului Handelsblatt.