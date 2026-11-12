Rușii au atacat Kievul cu rachete balistice la câteva ore după încheierea discuțiilor de pace

Rușii au lansat un atac de amploare asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, potrivit The Kyiv Independent, preluat de mediafax.ro. Atacul cu rachete balistice a fost declanșat la câteva ore după încheierea celei de-a doua runde a negocierilor de pace mediate de SUA la Abu Dhabi.

Rușii au lansat rachetele dunpă miezul nopții

Explozii puternice au zguduit Kievul în jurul orei locale 1:00, au anunțat jurnaliștii din Kiev. Cu doar câteva minute înainte de deflagrații, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreaptă spre regiune.

30 de minute mai târziu, martorii au relatat despre o nouă serie de explozii puternice în partea de nord-vest a orașului. Atacurile asupra orașului continuă la ora redactării acestei știri.

Detalii despre ținte, pagube și eventuale victime nu au fost oferite încă de autoritățile ucrainene.

Rușii vor să distrugă infrastructura energetică și de transport a Ucrainei

În ultimele săptămâni, rușii au lovit în mod repetat Kievul și alte orașe ucrainene, vizând infrastructura energetică și de transport.

Deși Ucraina spera că discuțiile de la Abu Dhabi vor convinge Rusia să reducă tensiunile, singurul rezultat concret anunțat în urma negocierilor a fost un nou schimb de prizonieri.