Ruşii au lansat 21 de rachete asupra Kievului, anunţă Zelenski. Cel puţin una dintre ele a avut o încărcătură cu submuniţie

„Trei valuri de atacuri balistice au fost lansate de «umaniştii» ruşi asupra Kievului începând din seara aceasta. Au fost folosite 21 de rachete. Din păcate, în oraş se înregistrează un număr semnificativ de lovituri şi pagube: clădiri obişnuite, sectorul energetic, infrastructura uneia dintre gări şi a metroului, centre comerciale, întreprinderi. Printre obiectivele avariate se numără chiar şi o mănăstire”, a scris preşedintele Volodimir Zelenski pe Telegram, citat de news.ro.

Folosind termenul de „umanist” el a făcut referire la complimentul cu care trimisul SUA, Steve Witkoff, l-a gratulat miercuri pe liderul de la Kremlin, căruia i-a mulţumit pentru eliberarea unui cetăţean american şi a spus că are „spirit umanitar”.

„În Kiev şi în regiune au fost rănite 34 de persoane, printre care cinci copii. Până în prezent se ştie de doi morţi” - a menţionat Zelenski.

„De fapt, imediat după runda de negocieri, Rusia a lansat un atac demonstrativ. Aceasta înseamnă că nu există schimbări reale în atitudinea sa faţă de tot ceea ce se întâmplă. Este important să continuăm să încercăm să găsim soluţiile potrivite pentru a pune capăt acestui război. Dar atunci când rachetele balistice ruseşti reprezintă răspunsul la negocieri, este nevoie de o presiune reală asupra Rusiei”, a punctat Zelenski.

În noaptea de 22 octombrie, Rusia a lovit Kievul cu o rachetă „Iskander” cu o încărcătură explozivă cu submuniţie K5, utilizată pentru a provoca cât mai multe victime, a declarat la rândul său Sergei Beskrestnov, consilier al preşedintelui Ucrainei şi specialist în radiotehnologie. „În această noapte, Rusia a atacat centrul istoric al Kievului cu o rachetă balistică „Iskander” echipată cu o încărcătură explozivă cu submuniţie K5. Această încărcătură explozivă detonează deasupra solului şi este utilizată special pentru a provoca cât mai multe victime umane şi a distruge echipamentele militare pe o suprafaţă de 400 pe 400 de metri. 58 de elemente de luptă explodează în aer”, a explicat consilierul pe Facebook. „Acest atac nu a fost lansat în scopuri militare. Scopul a fost să distrugă o parte din oraşul vechi şi să rănească cât mai mulţi oameni. Avem mulţi civili răniţi şi distrugeri”, a precizat Beskrestnov.