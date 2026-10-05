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Ruta de troleibuz nr. 30 are un nou traseu și stații suplimentare

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Ruta de troleibuz nr. 30 are un nou traseu și stații suplimentare

Ruta municipală de troleibuz numărul 30 își modifică itinerarul începând cu 5 octombrie. Troleibuzele vor circula de la Aeroportul Internațional Chișinău până la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și nu până la Casa Presei, ca până acum, transmite IPN.

Primăria capitalei precizează că spre Aeroport, troleibuzele vor circula pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ciuflea și bulevardul Dacia. La retur, acestea vor circula pe bulevardul Dacia, strada Ciuflea și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu efectuarea manevrei de întoarcere în Piața Dimitrie Cantemir.

Pe sensul spre Aeroport vor fi adăugate stațiile „Universitatea de Medicină și Farmacie”, „strada Toma Ciorbă”, „strada Serghei Lazo” și „Piața Marii Adunări Naționale”.

La retur, vor fi introduse stațiile „Piața Marii Adunări Naționale”, „Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu””, „Universitatea Tehnică” și „Universitatea de Medicină și Farmacie”.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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