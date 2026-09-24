Rutte dă asigurări că NATO este pregătită să facă față atacurilor hibride ale Rusiei

„Rusia își intensifică acțiunile în domeniul cibernetic și de altă natură, dar NATO este pregătită pentru asta”, a declarat Mark Rutte la o ceremonie de comemorare a atacurilor din 11 septembrie 2001, la New York.

„Avem la dispoziție toate aceste opțiuni de răspuns pentru a contracara amenințările hibride, pentru a ne asigura că rămânem puternici”, a declarat șeful NATO, cerând țărilor să ofere „mai mult sprijin Ucrainei” dacă „vor cu adevărat să trimită un semnal rușilor cu fiecare incident sau atac hibrid”.

Țările europene sunt în alertă maximă în fața oricărei tentative de ingerință rusă, temându-se că Moscova ar putea viza aliații occidentali ai Kievului, în timp ce războiul din Ucraina intră în cel de-al cincilea an.

Declarațiile lui Mark Rutte au loc după ce serviciul de informații militare danez a avertizat joi că Rusia va lansa probabil mai multe atacuri hibride împotriva țintelor occidentale, estimând, totodată, că o invazie rusă într-o țară NATO nu este exclusă, dar rămâne „improbabilă”.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat, de asemenea, săptămâna trecută asupra amenințărilor „hibride” ale Rusiei, inclusiv atacuri cu drone și rachete, care vizează aliații Ucrainei.

Polonia, țară membră NATO și UE, situată pe flancul estic al Alianței, a acuzat în repetate rânduri Rusia de „sabotaj” de la invazia la scară largă a Ucrainei, în 2022.