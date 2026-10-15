Rutte și Zelenski au discutat despre un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Ce solicită Kievul

„Am discutat despre importanța punerii în practică a unei încetări a focului energetice, precum și despre sprijinul continuu al aliaților pentru NATO și Ucraina, în special prin mecanismul PURL”, ce permite achiziționarea de către Kiev a unor arme americane, printre care rachete interceptoare Patriot, grație finanțării europene, a scris Mark Rutte pe platforma X.

„De la jumătatea nopții trecute și până acum, rușii au lansat deja circa 1.000 de drone”, a afirmat la rândul său Volodimir Zelenski.

„Iată de ce este atât de important ca livrările de material de apărare provenind de la parteneri din NATO să continue”, a subliniat el.

Zelenski a insistat în mod special pe necesitatea ca Ucraina să obțină rapid interceptoare de rachete balistice și muniții pentru avioanele de vânătoare F-16 ale forțelor ucrainene, transmite Agerpres.

În mesajul său pe X, președintele ucrainean nu a evocat „încetarea focului energetică” anunțată la finalul săptămânii trecute de omologul său american Donald Trump, dar deocamdată neconfirmată de Rusia.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Mark Rutte la reședința acestuia de la Bruxelles, înainte de a avea o serie de alte întâlniri cu mai mulți lideri din Uniunea Europeană, reuniți joi și vineri în cadrul Consiliului European de toamnă.