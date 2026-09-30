S-a găsit fostul director al Moldatsa! Dumitru Vangheli solicită o discuție cu președintele Comisiei de anchetă

Despre acest lucru a scris chiar deputatul Plîngău, pe pagina sa de Facebook.

„Cât Procuratura și CNA-ul îl caută pe domnul Vangheli de la Moldatsa, vă informez că noi l-am găsit. Mai exact, el ne-a găsit și a solicitat o discuție cu Președintele Comisiei de anchetă. Sunt bucuros de încrederea pe care o are domnul Vangheli în corectitudinea Comisiei pe care o conduc și informăm public că-l așteptăm cu nerăbdare la audierile publice, cu prezență fizică”, scrie Dinu Plîngău în mesaj.

De asemenea, parlamentarul a anunțat că despre acest lucru a informat-o pe președinta Comsiei juridice a parlamentului cu mențiunea de a fi informateși autoritățile competente.

Dinu Plîngău a mai subliniat că rămâne deschis să-l primească în audiență pe Dumitru Vangheli, în orice zi și la orice oră.

Amintim că, scandalul legat de MoldAtsa a pornit de la faptul că în CV-ul lui Dumitru Vangheli s-au depistat informații false, iar ca urmare acesta și-a dat demisia. Mai grav este că după ce au fost initiate investigațiile de rigoare, s-a depistat că Vangheli ar fi făcut mai multe angajări și promovări interne, inclusiv numirea unor persoane apropiate, precum și majorări salariale semnificative.

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Presa a scris că Dumitru Vangheli ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova cu două zile înainte de perchezițiile Centrului Național Anticorupție la Moldatsa. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră, Dumitru Vangheli a ieșit din țară pe 28 iunie, printr-un punct de trecere a frontierei cu România, fiind pasager într-un automobil condus de un cetățean român. A doua zi, șoferul ar fi revenit singur în Republica Moldova.

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Ulterior, pe 29 iunie, a demisionat și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, iar deputatul Radu Marian a renunțat la funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.

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