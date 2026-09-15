S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că, pe lângă noua stație de captare, vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășeni și Călărași.

Acordul a fost semnat în cadrul proiectului „Programul Deschis de Dezvoltare Urbană” care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro, acordat de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW.

Autoritățile publice locale și operatorii din Chișinău, Strășeni și Călărași vor contribui la pregătirea infrastructurii și la organizarea viitoarei administrări a serviciilor. Prezent la semnarea acordului, primarul general, Ion Ceban, a solicitat urgentarea proiectului de construcție a noii stații de captare de la Vadul lui Vodă, ținând cont de situația anului curent.

Programul este complementar proiectului în derulare „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, care prevede construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași și conectarea acestuia la rețeaua de apă administrată de compania „Apă-Canal” Chișinău, care va opera și apeductul magistral. Investiția totală se ridică la 45 de milioane de euro.