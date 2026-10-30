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S-ar fi intoxicat cu fum de la sobă. Doi bărbați, găsiți fără suflare într-o locuință din Sângerei

Irina Limbas
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S-ar fi intoxicat cu fum de la sobă. Doi bărbați, găsiți fără suflare într-o locuință din Sângerei

Doi bărbați de 27 și 57 de ani au fost găsiți decedați într-o locuință din satul Bilicenii Vechi, raionul Sângerei. Potrivit informațiilor preliminare, aceștia s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la sobă.

Trupurile neînsuflețite au fost descoperite în dimineața zilei de 29 octombrie de proprietara locuinței, care a alertat serviciile de urgență. Potrivit IGSU, cei doi bărbați au fost găsiți în încăperi diferite ale casei.

Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de organele competente.

De la începutul anului, 47 de persoane, dintre care 17 minori, și-au pierdut viața în urma intoxicațiilor cu monoxid de carbon.

În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să verifice sobele, coșurile de fum și canalele de evacuare a gazelor înainte de utilizare. Acestea trebuie curățate periodic, iar sobele defecte nu trebuie folosite. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu supraîncălzească sobele, să aerisească încăperile și să stingă focul pe timpul nopții.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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