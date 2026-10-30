S-ar fi intoxicat cu fum de la sobă. Doi bărbați, găsiți fără suflare într-o locuință din Sângerei

Trupurile neînsuflețite au fost descoperite în dimineața zilei de 29 octombrie de proprietara locuinței, care a alertat serviciile de urgență. Potrivit IGSU, cei doi bărbați au fost găsiți în încăperi diferite ale casei.

Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de organele competente.

De la începutul anului, 47 de persoane, dintre care 17 minori, și-au pierdut viața în urma intoxicațiilor cu monoxid de carbon.

În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să verifice sobele, coșurile de fum și canalele de evacuare a gazelor înainte de utilizare. Acestea trebuie curățate periodic, iar sobele defecte nu trebuie folosite. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu supraîncălzească sobele, să aerisească încăperile și să stingă focul pe timpul nopții.