Ar fi ademenit cetățeni moldoveni cu locuri de muncă bine plătite în Israel. Trei persoane, vizate într-un dosar de trafic de ființe umane

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cetățenii moldoveni ar fi fost recrutați prin intermediul unei agenții de plasare în câmpul muncii. Acestora li se promiteau salarii cuprinse între 3.500 și 5.000 de dolari, iar pentru perfectarea actelor și obținerea vizelor de muncă li s-ar fi cerut câte 7.500 de euro.

Ajunși în Israel, oamenii ar fi fost obligați să muncească în alte domenii decât cele convenite și ar fi primit salarii considerabil mai mici.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi profitat de vulnerabilitatea acestora și ar fi simulat acordarea unor împrumuturi de aproximativ 11.500 de euro pentru fiecare persoană. Sumele urmau să fie restituite în șase luni din veniturile obținute în Israel.

În cadrul perchezițiilor desfășurate la domiciliile și în automobilele celor trei suspecți, precum și în oficiul utilizat de aceștia, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul și mai multe înscrisuri relevante pentru cauza penală.

Cazul este documentat pentru trafic de ființe umane și organizarea migrației ilegale. Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele vizate riscă între 7 și 12 ani de închisoare, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de la doi la cinci ani.