Salariile angajaților din sistemul medical vor crește cu 10% din 1 ianuarie

Potrivit Ministerului Sănătății, salariul mediu lunar al medicilor va crește cu 2 323 de lei, ajungând la 25 554 de lei, iar cel al asistenților medicali – cu 1 504 lei, până la 16 547 de lei. În funcție de tipul de asistență medicală, majorările vor varia între 2 057 și 2 740 de lei pentru medici și între 1 302 și 1 989 de lei pentru asistenții medicali. Cele mai mari creșteri sunt prevăzute pentru angajații serviciilor de urgență, iar cele mai mici – pentru cei din asistența medicală ambulatorie.

Ministerul precizează că valorile prezentate sunt medii la nivel de sistem, iar veniturile fiecărui angajat vor depinde de funcție, vechime, numărul gărzilor, instituția în care activează și rezultatele obținute.

Pentru aceste majorări au fost prevăzute peste 1,1 miliarde de lei anual din bugetul Fondului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2027. Compania Națională de Asigurări în Medicină va revizui bugetele și tarifele instituțiilor medicale, astfel încât resursele să fie direcționate către plata salariilor.