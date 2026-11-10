Salariile șefilor întreprinderilor de stat ar putea fi plafonate. APP inițiază un proiect de lege

Potrivit APP, inițiativa urmărește uniformizarea regulilor de salarizare pentru conducătorii entităților publice, corelarea premiilor și a altor plăți suplimentare cu rezultatele economico-financiare ale acestora, precum și creșterea transparenței privind remunerarea persoanelor care le conduc.

Reglementările vor viza și conducătorii autorităților și instituțiilor publice la autogestiune, precum și pe cei ai unităților de implementare a proiectelor.

De asemenea, proiectul va prevedea obligativitatea publicării pe paginile web oficiale a informațiilor privind remunerarea conducătorilor.

Propunerile pentru elaborarea proiectului de lege pot fi transmise Agenției Proprietății Publice până pe 19 noiembrie.