Sancțiuni de peste 1,1 milioane de lei, aplicate pentru încălcări în transportul rutier

Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), circa 90 de procese-verbale au fost întocmite pentru desfășurarea ilegală a activității de transport rutier și a serviciilor conexe, sancțiunile aplicate însumând circa 740 de mii de lei. În jur de 70 de procese-verbale au vizat încălcarea normelor privind transportul rutier de persoane și mărfuri, cu sancțiuni de circa 265 de mii de lei.

Printre abaterile depistate se numără lipsa documentelor obligatorii la bord, depășirea masei totale sau a sarcinii admise pe axe, nerespectarea orarelor și itinerarelor, precum și încălcarea perioadelor de conducere și odihnă ale șoferilor.

Totodată, inspectorii au documentat cazuri de încălcare a regulilor de folosire a drumurilor publice, precum și de transportare a încărcăturilor agabaritice sau a mărfurilor periculoase fără documentele necesare. Alte procese-verbale au fost întocmite pentru admiterea în circulație a vehiculelor fără inspecție tehnică periodică, neeliberarea biletelor de călătorie sau a bonurilor fiscale.

ANTA precizează că acțiunile de control vor continua pe întreg teritoriul țării și îndeamnă operatorii de transport rutier și conducătorii auto să respecte prevederile legale.