Sancțiunile nu-l opresc pe Șor. Rețeaua A7, cu transferuri de miliarde, lansează noi servicii crypto

Lansarea vine la mai puțin de două săptămâni după ce Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva rețelei A7, iar Marea Britanie a extins restricțiile asupra unor platforme crypto asociate acesteia. Măsurile occidentale vizează mecanisme financiare despre care autoritățile susțin că permit Rusiei să ocolească sancțiunile internaționale, scrie cryptodigest.trade.

Noul serviciu, A7 International, a fost prezentat de Ilan Șor și Piotr Fradkov, președintele băncii ruse Promsvyazbank (PSB), care a participat la crearea companiei. Potrivit A7, ”platforma permite efectuarea plăților internaționale în peste 100 de jurisdicții, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Turcia și țări din Europa Occidentală”. Comisionul anunțat este de 0,3%, iar procesarea unei plăți durează de la o zi lucrătoare.

Clientul este invitat să se înregistreze pe platformă, își verifică identitatea și încarcă factura pe care dorește să o achite. Apoi transferă criptomoneda USDT din propriul portofel digital, iar A7 organizează plata prin sistemul bancar SWIFT, direct în contul beneficiarului. Acesta primește dolari, euro sau altă valută disponibilă, fără să aibă nevoie de criptomonede. Serviciul este destinat atât companiilor, cât și persoanelor fizice.

Șor susține că platforma utilizează inteligența artificială pentru a analiza participanții la tranzacție, țările implicate și riscurile existente, după care selectează traseul considerat optim pentru transfer.

„Sistemul recomandă traseul optim al plății, în funcție de cost, viteză, fiabilitate și restricțiile existente”, a explicat Ilan Șor în comunicatul dedicat lansării A7 International.

Anunțul vine pe fondul unor noi măsuri împotriva infrastructurii financiare asociate A7. Pe 8 octombrie, Marea Britanie a sancționat platformele Cryptomus, Heleket și TokenSpot, în cadrul acțiunilor împotriva mecanismelor utilizate pentru ocolirea restricțiilor financiare impuse Rusiei. O analiză publicată de compania americană Chainalysis a identificat legături între TokenSpot și rețeaua A7A5, inclusiv fluxuri financiare către o adresă de pe platforma HTX care a primit peste 308 milioane de dolari.

A7 a devenit între timp una dintre cele mai mari rețele de transferuri internaționale din Rusia. Compania, creată în 2024 cu participarea băncii PSB, susține că deservește aproximativ 15 000 de companii și că, numai în 2025, a procesat plăți de peste 10 trilioane de ruble (echivalentul a aproape 120 de miliarde de dolari).

Rețeaua lui Șor a lansat și propria criptomonedă stabilă, A7A5, a cărei valoare este legată de rubla rusească și susținută de depozite la banca PSB, aflată sub sancțiuni occidentale. Potrivit autorităților americane, între februarie 2025 și iunie 2026, peste 180 de entități au procesat tranzacții cu A7A5 în valoare cumulată de cel puțin 179,1 miliarde de dolari.

Departamentul Trezoreriei SUA susține că A7 a fost creată pentru a facilita plăți internaționale în afara restricțiilor impuse Rusiei. Washingtonul acuză rețeaua că utilizează companii intermediare, documente comerciale false și criptomonede pentru a ascunde tranzacții efectuate în beneficiul unor entități sancționate, inclusiv din Iran.

La 1 octombrie 2026, autoritățile americane au desemnat rețeaua A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă și au anunțat noi măsuri pentru blocarea operațiunilor sale financiare.

Ilan Șor este un oligarh moldovean condamnat definitiv în Republica Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. Acesta se află în prezent la Moscova și este sancționat personal de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană, inclusiv pentru implicarea în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. În iulie 2025, UE a inclus și compania A7 pe lista de sancțiuni, pentru rolul atribuit acesteia în finanțarea acțiunilor de influențare a alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional din 2024.