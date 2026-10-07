Patru indivizi, condamnați la închisoare pentru exploatarea sexuală a șapte adolescente

Faptele au avut loc în 2021, în Chișinău. Cei patru condamnați au între 29 și 35 de ani și sunt originari din Dondușeni, Ialoveni și Râbnița. Potrivit anchetei, aceștia profitau de situația financiară dificilă a victimelor, de problemele familiale sau de lipsa supravegherii părintești. Uneia dintre adolescente, liderul grupului i-a promis că va câștiga suficienți bani pentru a-și cumpăra o mașină.

Pentru majoritatea celor 16 victime, membrii grupului închiriau locuințe, organizau transportul către clienți și publicau anunțuri pe platforma „999”. Procurorii susțin că tinerele erau obligate să aducă zilnic câștiguri de câteva mii de lei, dar primeau, în medie, doar 200 de lei pentru cheltuielile personale. În plus, erau sancționate cu amenzi de până la 100 de euro pentru întârzieri sau pentru folosirea unor cuvinte considerate nepotrivite.

Anchetatorii au documentat și episoade grave de intimidare. Liderul grupului, condamnat la 20 de ani de închisoare, le-a dus în repetate rânduri pe victime în pădure sau în cimitir pentru a le speria. După declanșarea investigațiilor, în toamna anului 2021, acesta le-a amenințat cu un pistol, iar un alt membru al grupului le-a spus că vor fi obligate să-și sape propriile gropi.

Exploatarea a avut și consecințe asupra studiilor victimelor. Una dintre adolescente a fost exmatriculată de la colegiu din cauza absențelor acumulate în perioada respectivă.

Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, după examinarea dosarului trimis în instanță în 2022. Trei dintre condamnați au fost anunțați în căutare, după ce s-au eschivat de la justiție. În cazul celui condamnat la 16 ani de închisoare, instanța a dispus arestul pentru începerea executării pedepsei.

În același dosar, un alt bărbat a fost condamnat, în martie 2026, la 19 ani de închisoare, iar fratele liderului grupului fusese condamnat anterior pentru implicarea în activitatea infracțională.