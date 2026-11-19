Potrivit ANSP, copiii au fost internați pe 17 noiembrie în spitale din Chișinău. Primele informații arată că aceștia ar fi fost expuși la produsul „Diazinon-Pert 600”, folosit pentru combaterea paraziților la oi.

Preparatul conține diazinon, o substanță toxică ce afectează sistemul nervos. Aceasta poate pătrunde în organism prin piele, prin inhalare sau dacă este înghițită.

Intoxicația poate provoca greață, vărsături, transpirație abundentă, salivare excesivă, slăbiciune musculară și dificultăți de respirație. În cazurile grave, persoana își poate pierde cunoștința, poate avea convulsii, poate intra în comă sau poate deceda.

Specialiștii ANSP au început verificările pentru a stabili cum s-a produs intoxicația și în ce condiții a fost folosit insecticidul.

ANSP avertizează că produsele pentru animale nu trebuie folosite pentru tratarea păduchilor sau a altor probleme de sănătate la oameni. Părinții sunt îndemnați să utilizeze doar produse destinate oamenilor și să respecte recomandările medicilor.

De asemenea, insecticidele, medicamentele și alte substanțe chimice trebuie păstrate în ambalajele originale, în locuri încuiate, unde copiii nu pot ajunge.

Dacă o substanță periculoasă ajunge accidental pe piele, hainele contaminate trebuie scoase, iar pielea trebuie spălată cu apă și săpun.

În cazul unei posibile intoxicații, autoritățile recomandă apelarea imediată a Serviciului 112. Nu trebuie provocate vărsăturile și nici administrate medicamente fără recomandarea medicului.

Persoanele care solicită ajutor medical sunt îndemnate să comunice denumirea produsului folosit și, dacă este posibil, să prezinte ambalajul sau o fotografie a etichetei.

ANSP reamintește că insecticidele și medicamentele pentru animale trebuie folosite doar în scopul pentru care au fost produse.