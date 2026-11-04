Șapte mașini de lux, introduse ilegal în R. Moldova și dezasamblate pentru vânzarea pieselor. Organizatorul, obligat să achite peste 1 milion de lei

Potrivit informațiilor oferite de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în R. Moldova au fost aduse 7 automobile de diferite modele: Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Mașinile de lux erau din Uniunea Europeană și Marea Britanie, unele chiar erau furate.

„Condamnatul cu vârsta de 33 de ani este din Cahul și era cel care aducea mașinile prin contrabandă în Moldova. Potrivit sentinței, ulterior mașinile erau dezasamblate, pentru vânzarea pieselor. În timpul urmăririi penale, condamnatul și-a recunoscut vinovăția, iar Judecătoria Chișinău l-a condamnat la trei ani închisoare cu suspendarea executării ei pentru un an, cu obligarea achitării în bugetul statului a sumei de 1.200.000 lei (ca și contravaloare a mașinilor vizate în schema infracțională)”, se menționează într-un comunicat al PCCOCS.

Dosarul penal a fost investigat sub conducerea procurorilor PCCOCS de către ofițerii Poliției de Frontieră și trimis în judecată în 2025.

Pe acest caz, urmărirea penală continuă pentru tragerea la răspundere a tuturor celor care se fac responsabili de schema infracțională. De asemenea, se urmărește și prevenirea altor scheme de contrabandă cu mașini pentru punerea în vânzare a pieselor auto.