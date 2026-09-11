Sar în aer prețurile la combustibili. Motorina se scumpește cu 60 de bani în acest weekend

Potrivit autorității reglementatoare, noile prețuri la pompă depind în mare parte de creșterea bruscă a prețurilor internaționale la produsele petroliere. Astfel, în ultimele două săptămâni cotația Platts pentru motorină a crescut cu 265 $/tona, adică cu 20,3%; iar cea pentru benzină - cu 105 $/tona, adică cu 8,6%.

Totodată, cotația internațională a țițeiului Brent a înregistrat o creștere semnificativă în această săptămână, depășind nivelul de 107 USD/baril, pentru a treia oară în ultimii 10 ani.

„Și toate astea pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere”, se menționează într-un comunicat al ANRE.

În aceste condiții, pentru perioada 12 – 14 septembrie 2026, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul:

- 33,04 lei/litru - pentru benzina COR 95 (+ 27 bani);

- 34,46 lei/litru - pentru motorina standard (+ 60 bani).

„Referitor la aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE precizează că, deși piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, care pot influența lanțurile de livrare, nivelul stocurilor a fost restabilit și se află sub monitorizarea permanentă a autorităților responsabile. În prezent, stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină, aproximativ 20 de zile. Aceste niveluri asigură, în condițiile actuale, necesarul de aprovizionare a pieței, în contextul în care situația de criză care a generat deficitul de produse petroliere și a afectat lanțurile logistice de aprovizionare nu a fost încă depășită”, mai menționează reprezentanții ANRE.

De asemenea, responsabilii spun că deocamdată rețelele de stații de alimentare din R. Moldova nu raportează lipsa principalelor produse petroliere.

În acest context, ANRE dă asigurări că monitorizează evoluția pieței produselor petroliere și că mecanismul de formare a prețurilor plafon este unul transparent și predictibil, aplicat în baza unor formule și parametri clar stabiliți.