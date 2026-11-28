Potrivit publicației britanice, care citează surse familiarizate cu situația, armata americană a folosit tehnologie specială pentru a contracara dronele. Niciuna dintre aeronavele fără pilot nu a fost însă recuperată de personalul britanic sau american. Incidentul a avut loc pe 13 noiembrie, când personalul Forțelor Aeriene americane a semnalat o activitate suspectă și neautorizată a unor drone în apropierea bazei, transmite Digi24.RO.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat că poliția militară și cea din Suffolk au intervenit alături de forțele de securitate americane. Situația a fost rezolvată rapid, iar baza a revenit la măsurile normale de securitate.

Autoritățile britanice au precizat, la momentul respectiv, că niciun militar nu a fost afectat și că nu au fost înregistrate pagube la aeronave sau la infrastructură. Casa Albă și Pentagonul nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere cu privire la informațiile publicate de Financial Times.

Nu este primul incident de acest fel care ridică suspiciuni privind o posibilă amenințare iraniană. În septembrie, la RAF Fairford, o altă bază britanică folosită de armata americană, o amenințare asociată Iranului a determinat relocarea unor bombardiere americane B-1. Informația a fost confirmată luna trecută de președintele Donald Trump.

Teheranul a respins acuzațiile privind implicarea în incidentul de la Fairford, precum și orice legătură cu alte activități ostile pe teritoriul britanic. Autoritățile din Regatul Unit au acuzat în repetate rânduri Iranul de implicare în comploturi și tentative de asasinat care au vizat disidenți iranieni, dar și ținte israeliene și evreiești.



