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Șase imobile în valoare de peste 55 de milioane de lei, preluate de AAC fără înregistrare

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Șase imobile în valoare de peste 55 de milioane de lei, preluate de AAC fără înregistrare

Autoritatea Aeronautică Civilă a preluat de la Academia de Științe a Moldovei șase imobile cu o valoare contabilă inițială de 55,5 milioane de lei, fără ca acestea să fie înregistrate în Registrul bunurilor imobile. Neregulile au fost constatate de Curtea de Conturi în cadrul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2025, transmite IPN.

Subiectul a fost discutat în cadrul audierilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice. Șeful echipei de audit din cadrul Curții de Conturi, Elizaveta Munteanu, a precizat că imobilele au fost transmise gratuit AAC în baza unei hotărâri de Guvern din 2025. Acestea includ două blocuri de oficii, două depozite, un laborator și o căsuță de câmp.

Potrivit acesteia, patru dintre clădiri sunt amortizate integral, iar celelalte două – în proporție de 96%. Deși AAC a înregistrat în contabilitate valoarea bunurilor indicată în actul de predare-primire, imobilele nu au fost înregistrate în Registrul bunurilor imobile.

Secretarul general al MIDR, Angela Țurcanu, a menționat că imobilele fac parte dintr-un complex situat pe strada Dacia, 58, utilizat anterior de Academia de Științe a Moldovei. Potrivit acesteia, clădirile se află într-o stare deplorabilă, iar autoritățile au propus elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea mutării în acest complex a agențiilor din domeniul transporturilor, inclusiv a Agenției Feroviare, AAC și Agenției Naționale Transport Auto.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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