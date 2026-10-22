Șase imobile în valoare de peste 55 de milioane de lei, preluate de AAC fără înregistrare

Subiectul a fost discutat în cadrul audierilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice. Șeful echipei de audit din cadrul Curții de Conturi, Elizaveta Munteanu, a precizat că imobilele au fost transmise gratuit AAC în baza unei hotărâri de Guvern din 2025. Acestea includ două blocuri de oficii, două depozite, un laborator și o căsuță de câmp.

Potrivit acesteia, patru dintre clădiri sunt amortizate integral, iar celelalte două – în proporție de 96%. Deși AAC a înregistrat în contabilitate valoarea bunurilor indicată în actul de predare-primire, imobilele nu au fost înregistrate în Registrul bunurilor imobile.

Secretarul general al MIDR, Angela Țurcanu, a menționat că imobilele fac parte dintr-un complex situat pe strada Dacia, 58, utilizat anterior de Academia de Științe a Moldovei. Potrivit acesteia, clădirile se află într-o stare deplorabilă, iar autoritățile au propus elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea mutării în acest complex a agențiilor din domeniul transporturilor, inclusiv a Agenției Feroviare, AAC și Agenției Naționale Transport Auto.