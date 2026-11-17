Potrivit Procuraturii, totul s-a întâmplat în urma unui conflict provocat de gelozie. Bărbatul a răspândit fotografii cu caracter intim ale fostei partenere, fără acordul acesteia, afișându-le în locuri publice, inclusiv la domiciliul și la locul de muncă al victimei.

Mai mult, acesta a creat conturi false pe rețelele de socializare, folosind aceleași imagini.

În timpul urmăririi penale, bărbatul și-a recunoscut vinovăția și a declarat că regretă cele comise. Ulterior, însă, nu s-a prezentat la ședințele de judecată, motiv pentru care a fost anunțat în căutare. Dosarul a fost examinat în lipsa sa.

Prin sentința pronunțată recent, instanța l-a recunoscut vinovat de încălcarea inviolabilității vieții personale prin răspândirea informațiilor cu caracter sexual, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale, infracțiune prevăzută de articolul 177 alineatul (3) din Codul penal.

Bărbatul a fost condamnat la șase luni de închisoare. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Procuratura reamintește că distribuirea imaginilor sau înregistrărilor intime ale unei persoane fără consimțământul acesteia constituie o încălcare a dreptului la viață privată și se pedepsește conform legii.