Șase moldoveni, prinși în Bulgaria cu aproape 1,2 milioane de dolari ascunși sub haine

Potrivit Agenției Vamală din Bulgaria, incidentul a avut loc pe 6 noiembrie, la punctul de control și trecere a frontierei Lesovo. Microbuzul, înmatriculat în Republica Moldova, se deplasa spre Turcia. După intrarea pe teritoriul Bulgariei, polițiștii de frontieră au direcționat vehiculul pentru un control suplimentar.

În urma verificărilor corporale, vameșii au descoperit că toți cei șase pasageri transportau bancnote de câte 100 de dolari, ascunse sub haine.

Cinci dintre aceștia, doi bărbați și trei femei, aveau asupra lor câte 200 de mii de dolari, iar al șaselea transporta 199 de mii 900 de dolari. Cinci pasageri sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar o pasageră deține cetățenie moldovenească și română. În total, autoritățile au confiscat 1.199.900 de dolari, echivalentul a peste 1,074 milioane de euro.

Toate cele șase persoane au fost reținute și escortate la subdiviziunea Poliției de Frontieră din orașul Elhovo. Pe acest caz au fost inițiate șase proceduri de urmărire penală. Ancheta este desfășurată de un inspector vamal de investigații, sub supravegherea Procuraturii Regionale din Iambol.