Șase persoane, ucise într-o lovitură rusă asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Harkov

„În această dimineață, o dronă a lovit o întreprindere agricolă”, a declarat șeful Guvernului de la Kiev pe Telegram. Șase persoane au fost ucise, a precizat serviciul său de presă, care a revizuit bilanțul inițial de șapte morți anunțat de premier.

Serviciile regionale de salvare au anunțat, de asemenea, șase decese, transmite Agerpres.

Potrivit Parchetului din Harkov, armata rusă a efectuat atacul în jurul orei locale 07:35 asupra unei întreprinderi de prelucrare a fructelor și legumelor, aparținând unei ferme situate în satul Stara Gnylytsia.

Victimele „sortau legume” în momentul atacului, potrivit serviciilor regionale de salvare, care au publicat imagini ce arată interiorul unui hangar distrus.

„Conform informațiilor preliminare, inamicul a utilizat o rachetă de croazieră de dimensiuni mici Banderol”, a indicat Parchetul. Banderol este o armă hibridă care combină caracteristici ale unei rachete de croazieră cu cele ale unei drone cu reacție.

În ultimele luni, Rusia și Ucraina și-au intensificat loviturile aeriene, soldate cu numeroase victime civile, la peste patru ani și jumătate de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în țara vecină.