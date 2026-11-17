ȘTIREA INIȚIALĂ: Activitatea a șase posturi vamale de la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina a fost suspendată temporar, din motive de securitate, după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian al țării. Este vorba despre posturile vamale Ocnița, Otaci, Unguri, Briceni, Grimăncăuți și Clocușna, anunță Serviciul Vamal.

Potrivit instituției, măsura a fost luată pentru protejarea funcționarilor vamali și a cetățenilor, precum și pentru prevenirea eventualelor riscuri.

Autoritățile de control la frontieră monitorizează permanent evoluția situației și mențin legătura cu instituțiile competente pentru verificarea informațiilor și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Serviciul Vamal îndeamnă cetățenii să manifeste prudență, să nu se apropie de obiecte suspecte sau de eventualele fragmente ale acestora și să anunțe imediat autoritățile la numărul unic de urgență 112.