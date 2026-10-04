Scade drastic nivelul apei în Prut. Gheorghe Hajder, la stația de captare: Intervenim pentru securizarea prizei de apă

„Pentru a ne asigura că scăderea apei nu va pune în pericol alimentarea oamenilor cu apă, ne-am deplasat imediat la fața locului.

Împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, conducerea Apă-Canal Leova și colegii de la Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția de Mediu, am evaluat riscurile și am stabilit soluțiile tehnice pentru a securiza captarea și a nu permite întreruperea furnizării apei către cetățeni, chiar și în cazul în care apa ar scădea mai mult”, a menționat Gheorghe Hajder.

Potrivit ministrului, echipele de intervenție s-au mobilizat și vor începe lucrările tehnice în cel mai scurt timp. „În acest moment, stația de captare funcționează în regim normal. Intervenția are ca scop securizarea prizei de apă, astfel încât alimentarea să rămână stabilă chiar și la cote mai scăzute ale râului Prut”, a explicat demnitarul.

Amintim că, în R. Moldova a fost instituită starea de Alertă Hidrologică din cauza secetei grave, care a afectat râurile din regiune. În R. Moldova cel mai mult au avut de suferit Nistrul și Prutul, care sunt principalele râuri de alimentație cu apă a populației.