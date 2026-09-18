Scandal la un liceu din Chișinău: manualele elevilor ar fi fost condiționate de plata către asociația de părinți. Reacția MEC

„Fiecare elev trebuie să primească manualele necondiționat și să fie tratat în mod egal. Împărtășim indignarea părinților care au primit asemenea mesaje și îi asigurăm că interesul și demnitatea copiilor sunt prioritare”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

MEC a cerut, totodată, Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Chișinău să verifice de urgență circumstanțele cazului și să se asigure că manualele aprobate de minister sunt distribuite tuturor elevilor, fără condiționări financiare.

„Școala trebuie să fie un spațiu sigur, corect și echitabil. Dacă faptele semnalate se confirmă, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislație”, precizează ministerul.

În reacția sa, MEC susține și că, în prezent, responsabilitatea pentru administrarea și monitorizarea școlilor este fragmentată între mai multe niveluri, iar capacitatea de intervenție diferă de la o localitate la alta. Ministerul afirmă că viitoarele Agenții Teritoriale pentru Educație ar urma să asigure „o responsabilitate clară pentru fiecare școală, reguli aplicate uniform, un management evaluat după aceleași standarde și mecanisme mai eficiente de prevenire și combatere a plăților informale”.

Menționăm că reacția MEC vine după ce Asociația „Părinți Solidari” a făcut publice, pe 17 septembrie, mai multe mesaje despre care susține că au fost transmise în grupurile părinților de la Liceul „Academia Copiilor” din Chișinău. Din acestea ar rezulta că primirea manualelor ar fi fost condiționată de achitarea unor datorii către asociația de părinți.

Într-unul dintre mesajele publicate se menționează: „Pentru a putea asigura primirea manualelor, vă rog respectuos ca părinții care au obligații neachitate către Asociația Părinților să le achite în cel mai scurt timp”.

Potrivit „Părinți Solidari”, mesajul ar fi fost transmis de diriginta unei clase. Asociația susține că formularea ar sugera că elevii ai căror părinți nu și-au achitat plățile către asociație riscau să nu primească manualele.

Într-un alt mesaj făcut public este indicată și valoarea contribuției pentru anul de studii 2026–2027: „plata pentru anul 2026-2027 constituie 9 000 lei”.

Asociația precizează că Liceul „Academia Copiilor” este o instituție publică de învățământ și susține că problema colectării banilor de la părinți în această instituție a fost semnalată în repetate rânduri în ultimii ani.

Potrivit „Părinți Solidari”, în 2019 au fost făcute publice înregistrări audio în care fosta directoare a instituției ar fi recunoscut că primea bani de la asociația de părinți, iar în 2020 Curtea de Conturi ar fi constatat nereguli privind taxa solicitată prin intermediul acesteia. Asociația mai amintește că, în 2023, Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare în privința fostei directoare Nina Horjan, în legătură cu 380 de mii de lei primiți de la aceeași asociație și care nu ar fi fost declarați.

„Părinți Solidari” afirmă că, deși conducerea liceului s-a schimbat în acest an, practicile privind solicitarea plăților către asociația de părinți ar fi continuat.