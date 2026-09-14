Schemă de aproape 6 milioane de lei cu tractoare și automobile fictive. Trei persoane, pe banca acuzaților

Potrivit anchetei, în perioada 2025–2026, suspecții cu vârste de 26, 37 și 49 de ani ar fi publicat pe platforma „999” anunțuri privind vânzarea unor mijloace de transport și a tehnicii agricole care, în realitate, nu ar fi existat.

Pentru a crea aparența unei activități legale, compania era înregistrată ca întreprindere individuală și avea un cont bancar. În oficiu ar fi fost afișată însă o autorizație falsă care ar fi permis comercializarea mijloacelor de transport.

Majoritatea clienților ar fi fost invitați la sediul companiei înainte de achitarea avansurilor. Ulterior, aceștia transferau banii în contul bancar, iar sumele ar fi fost retrase de învinuiți sub pretextul unor „cheltuieli gospodărești”.

Unii dintre clienți ar fi contractat inclusiv credite bancare pentru a achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au identificat cea de-a 32-a presupusă victimă. Este vorba despre un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor, care nu i-a mai fost livrat.

Potrivit PCCOCS, compania activa aproximativ o lună într-o locație, după care își muta sediul și schimba toate datele de contact. Astfel, clienții nu-i mai puteau găsi pe cei cărora le transferaseră banii și sesizau autoritățile.

Cei trei învinuiți se află în arest preventiv și urmează să fie judecați de Judecătoria Chișinău. În paralel, urmărirea penală continuă în privința altor presupuşi membri ai grupului criminal organizat.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă între patru și opt ani de închisoare și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare.