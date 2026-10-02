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VIDEO // Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de aproape 41 de milioane de lei. Banii ar fi fost folosiți pentru fondarea unei companii avia

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VIDEO // Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de aproape 41 de milioane de lei. Banii ar fi fost folosiți pentru fondarea unei companii avia

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi funcționat timp de aproximativ zece ani și prin care ar fi fost legalizate aproape 41 de milioane de lei, este investigată de oamenii legii. Potrivit PCCOCS, banii nedeclarați autorităților fiscale ar fi fost folosiți inclusiv pentru fondarea unei companii avia.

Mai exact, membrii unui grup criminal organizat ar fi acționat coordonat, începând cu anul 2016 și până în prezent, fiecare având roluri bine stabilite. Aceștia ar fi utilizat mai multe entități juridice, inclusiv persoane interpuse de încredere, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor.

Doar pentru perioada fiscală a anului 2016, obligațiile fiscale care nu ar fi fost declarate și achitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.

Astfel, pe 1 octombrie, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat percheziții la oficiile și domiciliile persoanelor vizate, precum și în mijloacele de transport ale acestora. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru dosar.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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