Schimb de replici în Parlament între Doina Gherman și Vlad Batrîncea pe tema războiului din Ucraina

Deputatul PAS Doina Gherman i-a reproșat colegului său de la PSRM că îl deranjează consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, dar nu și prezența tancurilor rusești la aproximativ 100 de kilometri și victimele războiului din Ucraina. Ea a invocat moartea copiilor și femeilor, victimele din Bucea și Mariupol, precum și copiii ucraineni deportați. Totodată, ea l-a acuzat pe Vlad Batrîncea că participă săptămânal, alături de colegii săi, la congrese unde sunt arborate drapele ale Rusiei.

În replică, Vlad Batrîncea a afirmat că a ajutat cetățeni ucraineni și că condamnă orice război, inclusiv cel din Ucraina. Totodată, el a acuzat guvernarea că îi menține pe cetățenii Republicii Moldova în frică și că nu își asumă responsabilitatea pentru problemele economice și sociale.

Ulterior, Doina Gherman i-a cerut să spună explicit cine este agresorul în războiul din Ucraina, afirmând că acesta este un război de agresiune pornit de Rusia. Vlad Batrâncea nu a dat un răspuns direct la întrebare.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a intervenit în discuție și a afirmat că reprezentanții opoziției nu au curajul să spună că Rusia este stat agresor.