Școlile vor trece din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Educației. Guvernul a aprobat crearea a 34 de agenții teritoriale

În 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul instituțiilor de învățământ este prevăzut pentru începutul anului viitor. În municipiile Chișinău și Bălți, schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie 2028. În UTA Găgăuzia, agenția teritorială urmează să fie creată de Adunarea Populară. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în continuare în subordinea autorităților locale.

Noile agenții vor fi responsabile de administrarea rețelei școlare, gestionarea resurselor umane și financiare, calitatea educației, incluziunea elevilor, patrimoniul instituțiilor și organizarea transportului școlar. Acestea vor avea personalitate juridică, bugete și conduceri proprii, dar vor fi subordonate direct Ministerului Educației.

Pentru funcționarea celor 34 de agenții sunt prevăzute 825 de unități de personal. Cea mai mare structură va fi cea din Chișinău, cu 121 de angajați, urmată de Orhei, cu 29, Bălți, cu 28, și Soroca, cu 27. Agenția din Basarabeasca va avea cel mai mic efectiv, de 14 angajați.

Directorii agențiilor vor fi selectați prin concurs, pentru mandate de cinci ani, cu posibilitatea exercitării a cel mult două mandate. Angajații actualelor direcții de învățământ vor putea fi transferați în cadrul noilor structuri.

Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că reforma urmărește reducerea diferențelor dintre instituțiile de învățământ din diferite regiuni și asigurarea unor condiții egale pentru elevi.

„Locul în care s-a născut un elev nu trebuie să-i decidă viitorul. Prin această reformă, ne asumăm responsabilitatea să asigurăm fiecărui elev acces la o școală de calitate, cu profesori pregătiți, sprijin și condiții sigure de învățare. Fie că învață în capitală sau într-un sat mic, fiecare copil merită aceeași șansă”, a declarat Dan Perciun.

Potrivit Ministerului Educației, actualul sistem, în care administrarea școlilor revine consiliilor raionale și municipale, generează diferențe semnificative în ceea ce privește rezultatele elevilor și capacitatea de implementare a politicilor educaționale.

Activitatea noilor agenții va fi finanțată din bugetul de stat, în limitele resurselor financiare existente.