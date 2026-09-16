Scumpirea carburanților continuă: motorina ajunge la 35,53 lei litrul

Prin urmare, motorina standard ajunge la prețul de 35,53 lei pe litru, cel mai ridicat preț din istorie, iar benzina COR 95 – la 33,56 lei.

Anterior, ANRE a explicat că noile majorări sunt motivate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Totodată, autoritățile au precizat că stocurile de produse petroliere existente sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent.

În același timp, pe piețele internaționale, prețul petrolului înregistrează fluctuații. Cotația Brent a ajuns la 108,04 dolari pentru un baril, în scădere cu 0,65%, iar petrolul american WTI a ajuns la 104,58 dolari, cu 1,18% mai mult.