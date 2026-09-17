Se scumpesc creditele! BNM majorează rata de bază până la 9%

Totodată, precizează instituția, ratele de dobândă la creditele overnight au fost fixate la 11%, cele la operațiunile repo la 9,25 % anual, iar la depozitele overnight la nivelul de 7% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase au fost menținute la nivelurile actuale, respectiv 18% pentru cele în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, și 26% din baza de calcul pentru cele în valută liber convertibilă.

Potrivit BNM, decizia de menținere a caracterului restrictiv al conduitei politicii monetare este adoptată în contextul intensificării presiunilor inflaționiste provenite atât din partea ofertei, pe fundalul evoluțiilor nefavorabile ale prețurilor internaționale la resursele energetice, la produsele alimentare și la materiile prime, cât și din partea cererii interne, susținute de dinamica venitului disponibil al populației.

„Prin această decizie, Banca Națională a Moldovei urmărește diminuarea presiunilor inflaționiste, atenuarea efectelor secundare ale șocurilor de ofertă, stimularea economisirii în defavoarea consumului, precum și ancorarea anticipațiilor inflaționiste în vederea readucerii ratei anuale a inflației în intervalul de variație de +/-1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5,0 la sută”, susțin reprezentanții băncii centrale.

Inflația anuală a constituit 6,96 la sută în luna august 2026, fiind în creștere cu 0,62 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente, astfel s-a plasat peste limita superioară a intervalului de variație de +/-1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5%. Totodată, dinamica inflației a fost inferioară nivelului anticipat în Raportul asupra inflației, august 2026, fiind determinată, preponderent, de devierea negativă înregistrată pentru prețurile reglementate ca urmare a întârzierii ajustării tarifului la gazul natural.