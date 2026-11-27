În cadrul unei întrevederi dintre cei doi demnitari, oficialul român a subliniat că investițiile în educația tinerilor este un subiect foarte important pentru autorități.

„Una din prioritățile mandatului meu este să continui investiția în tinerii din Republica Moldova. Fiecare proiect educațional este o cărămidă la temelia unei societăți prospere. Ne dorim să le oferim resursele și sprijinul de care au nevoie ca să inoveze si să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Apreciez eforturile Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în special ale domnului ministrul Dan Perciun, pentru derularea unor proiecte comune de impact”, a declarat secretarul de stat al DRRM.

În acest sens, implicarea celor din Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova în acest domeniu strategic va continua prin: dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente moderne și materiale didactice în limba română, susținerea elevilor, studenților și profesorilor pentru o educație la standarde europene, precum și consolidarea parteneriatelor dintre școlile și universitățile din România și Republica Moldova.

Menționăm că, Romeo Moșoiu se află în prima sa vizită de lucru peste Prut de la preluarea mandatului. Debutul agendei oficiale de la Chișinău cu întrevederea la Ministerul Educației reconfirmă rolul esențial al educației în parteneriatul dintre România și R. Moldova.