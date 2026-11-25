Potrivit unui comunicat al DRRM, o atenție deosebită este acordată investițiilor în educație și proiectelor dedicate culturii și spiritualității, astfel încât tinerii din Republica Moldova să beneficieze de oportunități educaționale și să contribuie activ la parcursul european al statului.

”România sprijină cu consecvență parcursul european al Republicii Moldova. [...] Prin investiții în educație și prin proiecte dedicate culturii și spiritualității, ne dorim ca tinerii din Republica Moldova să beneficieze de educație de calitate și să contribuie activ la viitorul european al Republicii Moldova”, transmite DRRM.