În cadrul vizitei, oficialul român a participat la Sfânta Liturghie, oficiată în Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul”, aflat în incinta sediului administrativ al Mitropoliei Basarabiei. Ulterior, acesta a avut o întrevedere cu reprezentanții administrației eparhiale.

Din încredințarea Arhiepiscopului Chișinăului, Mitropolitului Basarabiei și Exarhului Plaiurilor, ÎPS Antonie, o delegație a Centrului eparhial Chișinău le-a prezentat oficialilor români sediul instituției, lucrările de pictură, amenajare, dotare și înfrumusețare, precum și alte proiecte realizate cu sprijinul DRRM.

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, investițiile contribuie atât la buna funcționare a administrației eparhiale, cât și la îmbunătățirea capacității acesteia de a răspunde solicitărilor parohiilor și de a coordona proiectele dedicate credincioșilor.

În cadrul întrevederii, consilierii de resort au prezentat principalele direcții de activitate, inițiativele și realizările recente din domeniile social-filantropic, media și juridic. Discuțiile au vizat inclusiv îmbunătățirea coordonării proiectelor, promovarea activităților parohiale, acordarea asistenței de specialitate și dezvoltarea programelor sociale.

În numele Mitropolitului Basarabiei, ÎPS Antonie, reprezentanții Centrului eparhial au transmis mulțumiri Guvernului României pentru sprijinul acordat, prin intermediul DRRM, instituțiilor și comunităților Arhiepiscopiei Chișinăului. Aceștia au exprimat și recunoștința clericilor și credincioșilor din parohiile care au beneficiat de acest ajutor, datorită căruia au fost realizate mai multe proiecte importante pentru comunitățile locale.

Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au prezentat și inițiativele planificate pentru perioada următoare, elaborate în funcție de necesitățile comunităților și de experiența proiectelor deja implementate. Un accent aparte a fost pus pe continuarea programelor care promovează credința și cultura românească în rândul copiilor și tinerilor, încurajează solidaritatea și implicarea comunităților în inițiative de interes comun.

La rândul său, secretarul de stat Romeo Moșoiu și-a exprimat deschiderea pentru continuarea colaborării și sprijinirea proiectelor care răspund nevoilor românilor din Republica Moldova.

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, vizita a oferit posibilitatea unui dialog direct între reprezentanții DRRM și cei responsabili de elaborarea și implementarea proiectelor Arhiepiscopiei Chișinăului, reafirmând importanța cooperării pentru consolidarea legăturilor de credință, limbă și istorie dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.