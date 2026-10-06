Secretarul de stat al MAE, Valeriu Mija, propus pentru funcția de ambasador în Belgia

Astfel, Valeriu Mija ar urma să preia conducerea misiunii diplomatice de la Viorel Cibotaru care deține această funcție din 2022.

Valeriu Mija are o vastă experiență diplomatică. Anterior, acesta a activat în cadrul multiplelor misiuni ale OSCE în diverse țări. În ultimii cinci ani, acesta a activat în calitate de secretar de stat al MAE.

Totodată, în cadrul ședinței comisiei, deputații ar urma să examineze și avizeze candidaturile a încă trei ambasadori. Este vorba despre Angelica Munteanu, propusă pentru funcția de ambasador în Lituania, Alexandru Codreanu care ar urma să fie numit la conducerea misiunii diplomatice din Grecia, precum și Vitalie Rusu, înaintat pentru funcția de ambasador în Statul Qatar.