Secretarul general adjunct al NATO: O Moldovă rezilientă contribuie la securitatea Alianței Nord-Atlantice

„În pofida tuturor acestor acțiuni ostile, Moldova a rămas fermă. Ați arătat lumii că un stat mic nu se lasă hărțuit”, a declarat Radmila Șekerinska.

Potrivit acesteia, statele NATO se confruntă tot mai des cu amenințări hibride similare celor cu care Republica Moldova s-a confruntat ani la rând.

Oficialul a acuzat Rusia că încearcă să intimideze și să divizeze statele aliate, precum și să slăbească sprijinul acordat Ucrainei. „Dar nu va reuși, pentru că Alianța noastră este unită. NATO va rămâne calmă, va merge mai departe și va sprijini Ucraina”, a subliniat secretarul general adjunct al NATO.

Radmila Șekerinska a menționat că NATO și Republica Moldova au un parteneriat de peste 30 de ani, bazat pe dialog politic și cooperare practică pentru consolidarea rezilienței și a instituțiilor de apărare. Potrivit oficialei, Republica Moldova este cel mai mare beneficiar al fondurilor din cadrul Inițiativei NATO pentru Dezvoltarea Capabilităților de Apărare, beneficiind până în prezent de un sprijin de aproape 50 de milioane de euro.

NATO a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea unei facilități de apărare cibernetică la Universitatea Tehnică a Moldovei și a unei echipe de răspuns la incidente cibernetice în cadrul Forțelor Armate. Totodată, Alianța a sprijinit organizarea exercițiilor comune pentru îmbunătățirea capacității de răspuns la dezastre naturale și provocate de om, precum și consolidarea bunei guvernări în sectorul de apărare.

„Tot acest sprijin din partea NATO a contribuit la fortificarea Moldovei. Dar acestea nu sunt acte de caritate. O Moldovă puternică, stabilă și rezilientă contribuie la stabilitatea și reziliența de la granița NATO. Acest lucru contează pentru noi toți”, a declarat oficiala.

Secretarul general adjunct al NATO a subliniat că parteneriatul dintre Republica Moldova și Alianță presupune beneficii reciproce. R. Moldova contribuie la consolidarea NATO prin împărtășirea experienței sale în combaterea amenințărilor hibride și participă, din 2014, cu militari la misiunea KFOR, condusă de NATO în Kosovo, în baza mandatului ONU. Ea a evidențiat găzduirea refugiaților ucraineni și facilitarea coridoarelor de transport pentru exporturile Ucrainei. Oficiala a menționat și participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință pentru Ucraina, despre care a spus că va contribui la asigurarea unei păci juste și durabile, susținute de garanții solide de securitate.