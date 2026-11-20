Prezent la evenimentul de inaugurare, ministrul sănătății, Alexandru Gasnaș, a declarat că reabilitarea medicală trebuie să fie o etapă obligatorie a tratamentului, nu un serviciu opțional după externare. Potrivit lui, obiectivul este asigurarea accesului prompt la servicii de recuperare, la aceleași standarde, indiferent de regiunea în care locuiesc pacienții.

Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Andrei Uncuța, a menționat că instituția va urmări ca investițiile din fonduri publice să se reflecte atât în numărul pacienților recuperați, cât și în calitatea serviciilor oferite.

Ministerul Sănătății precizează că secția va fi integrată în rețeaua națională de servicii de reabilitare, aflată în proces de dezvoltare. Serviciile de reabilitare sunt acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

În 2026, Institutului de Neurologie i-au fost alocați circa 11,9 milioane de lei din bugetul public național pentru modernizare.