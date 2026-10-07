Deschide.md

Ședință cu ușile închise la Parlament! Vor fi aprobate noua structură și efectivul Armatei Naționale

Cristina Vlah
Ședință cu ușile închise la Parlament! Vor fi aprobate noua structură și efectivul Armatei Naționale

Parlamentul mâine va analiza cu ușile închise un proiect de Hotărâre ce privește Armata Națională. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit speakerului, acest lucru se face doarece proiectul conține mai multă informație, ce are caracter de - secret de stat.

„Mâine, în cadrul ședinței plenare, vom analiza proiectul de hotărâre al Parlamentului privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova, iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi.

Proiectul de hotărâre va fi examinat într-o ședință cu caracter închis, deoarece documentul conține informații clasificate ca secret de stat și urmează regimul Legii cu privire la secretul de stat”, se menționează în mesajul lui Igor Grosu.

Potrivit demnitarului, la ședință vor putea participa doar deputații și un număr foarte restrâns de angajați din cadrul Secretariatului Parlamentului.

Deputații vor avea acces la ședință în baza legitimației, dar nu vor avea voie să aibă asupra lor niciun fel de dispozitive electronice: telefoane, laptopuri, ceasuri.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md