Ședința în dosarul lui Ion Creangă, amânată. Inculpatul nu s-a prezentat din motive de sănătate

La ședința anterioară, instanța a prelungit cu încă 60 de zile măsura preventivă de control judiciar pentru Ion Creangă. Dosarul este examinat în procedură generală, iar următoarea ședință este programată pentru 19 octombrie.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut corespondență și ar fi avut întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus.

Ion Creangă pledează nevinovat.