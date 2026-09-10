Șeful Aeroportului Chișinău explică veniturile de peste 120 de mii de lei lunar declarate pentru 2025

Șeful AIC susține că salariul de bază este considerabil mai mic decât venitul total declarat pentru anul trecut. „Salariul brut al administratorului întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău este de 39 500 de lei”, a declarat Sergiu Spoială în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Potrivit acestuia, venitul total declarat pentru 2025 este mai mare deoarece, în cursul anului, a ocupat succesiv funcția de administrator interimar și cea de administrator, după ce a câștigat concursul pentru ocuparea postului în luna august.

Sergiu Spoială spune că, în perioada în care a exercitat funcția de administrator interimar, nu și-a luat concediu, iar ulterior întreprinderea i-a achitat în bani drepturile aferente concediului nefolosit și ajutorul material.

„Anul trecut am muncit fără nicio zi de concediu. Mai mult, anul trecut am muncit în calitate de administrator interimar, ulterior, în luna august am câștigat concursul, iar din septembrie sunt administrator. Respectiv, tot concediul neplătit și tot ajutorul material de care am beneficiat întreprinderea mi l-a achitat în bani”, a explicat șeful Aeroportului.

Sergiu Spoială subliniază că, în declarația de avere, este obligat să indice toate veniturile încasate pe parcursul anului, inclusiv sporurile și plățile aferente concediului nefolosit și ajutorului material.