Șeful CIA ar putea juca un rol mai important în negocierile de pace în Ucraina, în detrimentul lui Witkoff și Kushner

Directorul CIA, John Ratcliffe, care a vizitat Rusia în urmă cu două săptămâni, în cadrul primei sale vizite la Moscova de la preluarea mandatului, s-ar putea pregăti să joace un rol mai proeminent în negocierile conduse de SUA cu Rusia și Ucraina privind războiul, intrat în al cincilea an.

Posibila schimbare ar reduce implicarea emisarilor de rang înalt ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, în timp ce Ratcliffe ar continua, de asemenea, să colaboreze cu serviciile de informații din ambele țări, a relatat Financial Times (FT), citând cinci surse familiarizate cu subiectul, potrivit Kyiv Post.

„Întreaga poveste este o știre falsă... Niciuna dintre aceste presupuse discuții nu are loc”, a declarat Casa Albă într-un comunicat, potrivit FT, preluat de Digi24.ro.

„Trimisul special Witkoff și Jared Kushner continuă să depună eforturi incredibile pentru a ajunge la un acord de pace, iar președintele are încredere deplină în ei pentru a conduce negocierile în numele Statelor Unite.”

În timp ce CIA a refuzat să comenteze, sursele au mai declarat pentru FT că Trump nu a luat încă o decizie finală.

Nu s-a luat încă o decizie definitivă

Potrivit surselor ziarului FT, administrația americană a luat în considerare schimbarea echipei sale de negociatori, după eforturile anterioare de a media încetarea războiului la sfârșitul lunii februarie. Witkoff ar putea să-și păstreze portofoliul mai larg de trimis special, care include activități legate de conflictele din Orientul Mijlociu, rămânând în același timp implicat în diplomația legată de Ucraina, alături de Ratcliffe.

Sursele au descris, de asemenea, dezacorduri interne cu privire la modul în care ar urma să fie împărțite responsabilitățile în cadrul negocierilor.

Potrivit FT, Ucraina consideră că Witkoff nu a depus suficiente eforturi pentru a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să-și modifice condițiile, în timp ce Rusia consideră că el poartă o parte din vină pentru faptul că nu s-a înregistrat un progres decisiv în timpul întâlnirii dintre Putin și Trump din Alaska, din 15 august 2025.

Un alt motiv pentru o posibilă schimbare a echipei ar putea fi lipsa de progrese în eforturile diplomatice recente, întrucât Putin își menține condițiile esențiale. În iulie, Bloomberg a relatat că Kremlinul nu mai intenționează să restituie niciun teritoriu ucrainean ocupat în cadrul unui viitor acord de pace.

În schimb, Rusia vrea să păstreze zonele ocupate din regiunile Sumî și Harkov ca zone tampon permanente, continuând în același timp eforturile de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donețk, potrivit a trei persoane familiarizate cu planurile Kremlinului.

Vizita neașteptată a lui Ratcliffe la Moscova

John Ratcliffe a sosit la Aeroportul Vnukovo din Moscova pe 25 august, venind cu avionul din Riga, Letonia, ceea ce a stârnit întrebări cu privire la ruta neobișnuită a zborului.

La momentul respectiv, nu se știa ce oficial sosise în Rusia cu aeronava guvernamentală americană - identificată cu numărul RCH4555 -, întrucât nici Moscova, nici Washingtonul nu au făcut comentarii cu privire la scopul vizitei.

Cu toate acestea, datele de urmărire a zborului au indicat că aeronava a sosit mai întâi la Riga, duminică, 23 august, după ce a plecat din Camp Springs, Maryland, unde se află Baza Aeriană Andrews, ceea ce a dat naștere la speculații.

„Nu avem informații despre acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat despre aeronavă, adăugând că Rusia nu avea în plan întâlniri cu administrația americană.

Ulterior, Kremlinul a confirmat vizita lui Ratcliffe, precizând că acesta a purtat discuții cu înalți oficiali ai serviciilor de informații ruse, dar nu s-a întâlnit cu Putin. Șeful serviciilor de informații externe ale Rusiei, Serghei Narîșkin, a confirmat, de asemenea, că s-a întâlnit cu Ratcliffe în timpul vizitei, descriind discuțiile ca fiind o întâlnire la nivel de lucru.

Deși Trump a minimizat importanța vizitei, calificând-o ca fiind de „semi-rutină”, el a menționat că administrația sa „depune eforturi susținute pentru a pune capăt acestui război”.

Mai multe surse media, printre care Axios și Suspilne, au relatat că Washingtonul a solicitat Ucrainei să se abțină de la atacuri atât asupra Moscovei, cât și asupra Sankt Petersburgului, înaintea vizitei lui Ratcliffe.

Conform publicației Politico din 26 august, Ratcliffe l-a avertizat pe Putin împotriva unui atac asupra unui stat membru NATO, discuțiile concentrându-se pe statele baltice - Estonia, Letonia și Lituania.

De asemenea, Putin ar fi fost avertizat să nu mai ofere sprijin militar și economic Iranului, pe care Moscova îl consideră un aliat și de la care a primit drone Shahed.

În aceeași perioadă, The New York Times a relatat că Ratcliffe i-a avertizat pe oficialii din serviciile de informații ruse că poziția militară și economică a Moscovei se va deteriora și mai mult dacă Kremlinul refuză să se angajeze în negocieri de pace serioase.

La 27 august, Trump a respins posibilitatea ca Rusia să atace NATO, infirmând în același timp relatările conform cărora Ratcliffe s-ar fi deplasat la Moscova pentru a avertiza Kremlinul împotriva unei astfel de mutări.

Emisarii lui Trump, vizite la Moscova și Kiev

În prima lor vizită în Ucraina în calitate de intermediari ai Washingtonului, Witkoff și Kushner au călătorit la Kiev cu trenul duminică, 6 septembrie, unde au purtat convorbiri bilaterale cu președintele Volodimir Zelenski și cu emisarii americani, urmate de o sesiune multilaterală la care au participat consilieri de securitate națională din Regatul Unit, Franța și Germania.

Witkoff și Kushner au vizitat Moscova înainte de Kiev și au avut convorbiri de peste trei ore cu președintele rus Vladimir Putin sâmbătă seară, 5 septembrie. Discuțiile formale au fost urmate de o cină de lucru informală.

Deși întâlnirile din weekend au fost descrise ca fiind substanțiale și productive, iar Kremlinul a semnalat deschidere pentru noi convorbiri trilaterale, intensificarea atacurilor Rusiei pe teritoriul Ucrainei a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea negocierilor de a aduce progrese semnificative spre încheierea războiului.