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Șeful de direcție AIPA, cercetat pentru trafic de influență, transferat în arest la domiciliu

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Șeful de direcție AIPA, cercetat pentru trafic de influență, transferat în arest la domiciliu

Șeful de direcție din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, reținut la începutul lunii august într-un dosar de trafic de influență, a fost transferat în arest la domiciliu, transmite IPN.

Procurorii au solicitat prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile, însă instanța a dispus prelungirea măsurii pentru 20 de zile. Încheierea a fost contestată atât de Procuratura Anticorupție, cât și de apărători. Ulterior, instanța de apel a admis parțial recursul apărării și a înlocuit măsura arestului preventiv cu arest la domiciliu.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, funcționarul ar fi primit 130 de mii de lei, susținând că poate influența aprobarea unei cereri de subvenționare depuse de un agent economic.

În cadrul anchetei, oamenii legii au documentat și transmiterea altor sume de bani către terțe persoane. În urma perchezițiilor efectuate în dosar, au fost ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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