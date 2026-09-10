Selecția judecătorilor Curții Constituționale ar urma să devină mai transparentă. Proiectul, votat în prima lectură

Un proiect de lege care introduce noi reguli pentru desemnarea membrilor Înaltei Curți a fost votat de Parlament în prima lectură.

Potrivit proiectului, procedura de selectare a unui nou judecător va începe cu trei luni înainte de expirarea mandatului celui aflat în funcție. În prezent, termenul prevăzut pentru organizarea procedurii este de 45 de zile.

Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii, cele trei instituții care desemnează judecătorii Curții Constituționale, vor trebui să organizeze selecția în baza unor criterii obiective. Fiecare autoritate va fi obligată să publice anunțul privind inițierea concursului, cerințele pentru candidați și termenul-limită pentru depunerea dosarelor.

O etapă obligatorie va fi consultarea publică și verificarea integrității candidaților. CV-urile acestora vor fi făcute publice, iar reprezentanții societății civile, mass-media și alte persoane interesate vor putea prezenta informații documentate privind eventuale probleme de eligibilitate, incompatibilitate sau integritate.

Candidații vor fi ulterior intervievați, iar rezultatele finale ale procedurii de selecție vor trebui publicate pe pagina instituției responsabile de desemnare.

Autorul inițiativei este președintele Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca. Potrivit Parlamentului, modificările au fost elaborate după avizul Comisiei de la Veneția referitor la proiectul legii privind Curtea Constituțională și includ recomandările experților Comisiei Europene.

Curtea Constituțională este formată din șase judecători, numiți pentru mandate de câte șase ani. Doi sunt desemnați de Parlament, doi de Guvern și alți doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.