Senatorul american Gary Peters, întrevedere cu Maia Sandu: SUA susțin cu fermitate suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova

Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Chișinău, Gary Peters a venit în Republica Moldova, în mod special, demonstrând importanța acestei relații bilaterale pentru Statele Unite.

„Statele Unite susțin cu fermitate suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, ceea ce consolidează securitatea și prosperitatea ambelor noastre țări. Republica Moldova este o țară importantă într-o regiune importantă, într-un moment important, iar Washingtonul îi acordă atenție”, se arată într-un mesaj al misiunii diplomatice.

În cadrul întrevederii, Maia Sandu a evidențiat sprijinul american pentru securitatea cibernetică și energetică.

„Cu finanțare din partea SUA va fi construită linia electrică Strășeni–Gutinaș, care completează infrastructura necesară pentru un sistem energetic mai sigur”, susțin reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a mulțumit Congresului SUA pentru susținerea constantă a Republicii Moldova, venită atât din partea Partidului Republican, cât și a celui Democrat. Totodată, Maia Sandu a pledat pentru mai multe investiții ale companiilor americane în energie, infrastructură, tehnologii și logistică.

„Republica Moldova poate servi și drept platformă pentru companiile americane implicate în reconstrucția Ucrainei”, precizează autoritățile de la Chișinău.

De menționat că, în 2027, Republica Moldova și Statele Unite vor marca 35 de ani de relații diplomatice.