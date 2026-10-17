Serghei Anastasov intră în cursa pentru bașcan cu promisiunea unei Găgăuzii prospere

Serghei Anastasov și-a lansat campania electorală cu un spot video despre viața și activitatea sa, de la lansarea în afaceri până la funcția de primar al municipiului Comrat. Materialul prezintă activitatea fabricii de mobilă pe care a fondat-o, precum și proiectele de infrastructură realizate în oraș în perioada mandatelor sale.

Serghei Anastasov afirmă că își propune să continue munca începută și să colaboreze cu locuitorii pentru a transforma Găgăuzia într-o regiune puternică și prosperă. Scopul său este să contribuie la soluționarea problemelor existente și la crearea unor noi oportunități pentru locuitorii regiunii autonome.

„Sunt un om al faptelor, iar principalul meu sprijin sunteți voi, locuitorii Găgăuziei”, a declarat candidatul, îndemnând la unitate și implicare.

Serghei Anastasov ocupă poziția a șaptea în buletinul de vot pentru alegerea bașcanului Găgăuziei.