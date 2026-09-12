Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e un gest imens de bunăvoință”

Declarația a fost făcută de Lavrov într-un comentariu adresat agenției de știri ruse Vesti, conform relatărilor agenției de știri Interfax, aliniată Kremlinului.

Când a fost rugat să comenteze propunerea lui Zelenski de a se întâlni cu liderul rus Vladimir Putin în SUA, Lavrov a spus: „Dmitri Peskov s-a pronunțat deja pe această temă, din punctul meu de vedere. I s-a trimis o invitație acestei persoane. Dacă dorește să se întâlnească, să vină.”

„Și acesta este deja un gest uriaș de bunăvoință din partea noastră, deoarece el încă nu și-a anulat decretul prin care interzice contactele cu Putin și echipa sa. Așadar, nouă nu ne lipsește bunăvoința, în timp ce lui, din câte înțeleg, îi lipsește caracterul.”

Lavrov a afirmat, de asemenea, că Rusia ar rămâne deschisă la discuții cu Ucraina, dar nu va opri războiul pe durata acestor discuții. Mai devreme, pe 12 septembrie, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului rus, a declarat că, dacă Zelenski dorește cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova.