Sergiu Caraman: Proiectul legii salarizării îi plasează pe judecători la același nivel cu pretorii și unii primari

„Una dintre obiecțiile CSM la acest proiect de lege a vizat poziționarea judecătorului în grila de salarizare. Avem hotărâri ale Curții Constituționale care menționează că sunt trei puteri în stat și fiecare exponent al puterii trebuie să beneficieze de o remunerare și garanții aproximativ similare. Conform Constituției, exponentul puterii judecătorești este judecătorul, exponentul puterii executive este ministrul, iar exponentul puterii legislative este deputatul”, a declarat Sergiu Caraman în cadrul emisiunii „Rezoomat”, de la Realitatea TV.

Șeful CSM susține că forma actuală a proiectului nu reflectă statutul constituțional al judecătorului și importanța funcției pe care acesta o exercită. „În proiectul legii salarizării, judecătorul a fost plasat, potrivit grilei de salarizare, pe același nivel cu pretorul sau cu primarii unor localități. Obiecția CSM este că locul judecătorului în grila de salarizare nu este apreciat potrivit statutului funcției”, a explicat Sergiu Caraman.

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a anunțat miercuri prelungirea cu încă 15 zile a protestului simbolic față de proiectul legii salarizării. Acțiunea presupune purtarea unei banderole albe pe mantia de judecător, fără întreruperea activității judiciare.