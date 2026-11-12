Sergiu Palihovici: Alegerile din Găgăuzia, o șansă pentru normalizarea relațiilor cu Chișinăul

Totodată, acesta a menționat că, spre deosebire de scrutinele precedente, în actuala campanie electorală se observă o diminuare a accentelor geopolitice și o orientare mai pronunțată spre problemele interne ale regiunii.

Potrivit lui Sergiu Palihovici, profilul candidaților la funcția de bașcan oferă premise pentru depășirea tensiunilor dintre Chișinău și Comrat. El a menționat că, în urma contactelor cu reprezentanții mediului academic din regiune și cu autoritățile publice locale de nivelul întâi, a constatat existența unei dorințe de a depăși obstacolele în relații.

Doctorul în științe politice consideră că una dintre principalele diferențe față de alegerile precedente este reducerea temelor geopolitice din programele electorale ale candidaților. În opinia sa, această schimbare permite concentrarea asupra problemelor care țin de competențele regiunii.

Sergiu Palihovici a remarcat că relațiile dintre autoritățile centrale și cele regionale s-au deteriorat inclusiv în urma influenței exercitate de gruparea asociată lui Ilan Șor, după alegerea Evgheniei Guțul în funcția de bașcan. Potrivit expertului, această perioadă a evidențiat consecințele politice și sociale ale tensiunilor dintre Chișinău și Comrat, inclusiv efectele asupra populației din regiune. În același timp, directorul Școlii de Administrație Publică consideră că responsabilitatea pentru relațiile dificile dintre centru și regiune nu revine exclusiv autorităților găgăuze sau ingerințelor Federației Ruse, ci și clasei politice de la Chișinău.

Potrivit lui Sergiu Palihovici, politicienii de la nivel central au pus în repetate rânduri interesele politice înaintea celor naționale, valorificând divergențele dintre populații. Acest lucru a împiedicat dezvoltarea unor mecanisme care să contribuie la apropierea regiunii de instituțiile statului.

O altă problemă semnalată de expert este accesul populației din Găgăuzia la informație. Sergiu Palihovici a atras atenția că locuitorii consumă într-o măsură mai mare informații din surse rusești decât din cele în limba română, situație influențată inclusiv de necunoașterea limbii române. În opinia sa, după anunțarea rezultatelor alegerilor, autoritățile ar trebui să identifice mecanisme concrete pentru relansarea dialogului și normalizarea relațiilor dintre Chișinău și Comrat.

Dezbaterea publică „Specificul alegerilor din anul 2026 pentru guvernatorul Găgăuziei” este ediția a 363-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”. Agenția IPN desfășoară acest ciclu de dezbateri cu sprijinul Fundației germane Hanns Seidel.